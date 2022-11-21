Berkay Vardar takip altında

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 yaşındaki defansif orta saha Berkay Vardar'dan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Berkay Vardar takip altında
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21 Kasım 2022 10:49
Beşiktaş, Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar'ın performansını yakından takip ediliyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi.

Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken Berkay'ın, orta sahada alternatif isim olarak düşünüldüğü ifade edildi.

Valerien Ismael, Berkay Vardar'a Süper Lig 'in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11'de şans tanırken, bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.

 

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