Berkan Kutlu: "Her şeyi vermeye hazırız"

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Berkan Kutlu: 'Her şeyi vermeye hazırız'
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02 Şubat 2024 22:22
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 2-0'lık Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Berkan Kutlu, "Öncelikle Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü, onu saygıyla anıyoruz. Maç için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken goller bulduk, üçü de atabilirdik." dedi.

Berkan Kutlu ayrıca, "Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev verilirse yaparız." sözlerini sarf etti.

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