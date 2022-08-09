Berat Özdemir Ettifaq FC'de

Trabzonspor, Berat Özdemir'in transferi konusunda Ettifaq FC ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilen karın yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.
2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Arabistan ekibi milli oyuncu Berat Özdemir için Trabzonspor'a 2.5 milyon dolar bonservis ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilen karın yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.
2020-21 sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, Trabzonspor formasıyla çıktığı 60 resmi maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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