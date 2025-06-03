Benzia: 'F.Bahçe bana hayvan gibi davrandı'

Profesyonel futbol kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya açıklamalarda bulundu.
Benzia, "Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi." dedi.
Cezayirli oyuncu, "O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE GOL ATAMADI
Yassine Benzia, Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018/19 sezonunda forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.
Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.
Benzia, "Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi." dedi.
Cezayirli oyuncu, "O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE GOL ATAMADI
Yassine Benzia, Lille'den kiralık geldiği Fenerbahçe'de 2018/19 sezonunda forma giymiş, 20 maçta oynamış ve 2 asist yapmıştı.
Sonrasında Olympiakos ve Dijon takımlarında da top koşturan futbolcu, ardından bir dönem de Hatayspor forması giydi. Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.
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