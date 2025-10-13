13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-068'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-166'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!

Manchester United'ın Leipzig'ten kadrosuna kattığı Benjamin Sesko, 20 menajerin katıldığı bir ankette Premier Lig'in en kötü transferi seçildi.

calendar 13 Ekim 2025 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, Premier Lig'de yaz transfer döneminin en kötü transferi seçildi.

The Athletic, yaz transfer döneminin en kötü transferi için bir anket düzenledi ve bu ankete 20 futbol menajeri katıldı.

Menajerlerden bazıları birden fazla oy kullanırken, Premier Lig'de geçen yaz transfer döneminin en kötü transferi 6 oyla Benjamin Sesko seçildi.

Manchester United, 22 yaşındaki futbolcuyu 76.5 milyon euro bonservisle Leipzig'ten kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 8 maçta süre bulan Sesko, 2 kez ağları havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.