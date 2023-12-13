UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Salzburg ile Benfica karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Benfica 3-1 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kornerden attığı golle Di Maria, 45+1'de Rafael Silva ve 90+2'de Arthur Cabral kaydetti. Salzburg'un tek golü 57. dakikada Luka Susic'ten geldi.
Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 68 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Benfica, rakibini ikili averajda geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Salzburg bu mağlubiyetle birlikte grubu dördüncü sırada noktaladı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kornerden attığı golle Di Maria, 45+1'de Rafael Silva ve 90+2'de Arthur Cabral kaydetti. Salzburg'un tek golü 57. dakikada Luka Susic'ten geldi.
Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 68 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Benfica, rakibini ikili averajda geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Salzburg bu mağlubiyetle birlikte grubu dördüncü sırada noktaladı.
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