Benfica, Salzburg'u geçti ve Avrupa Ligi'ne gitti!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Benfica, Salzburg'u 3-1 yendi ve rakibini geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica, Salzburg'u geçti ve Avrupa Ligi'ne gitti!
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13 Aralık 2023 01:03
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Salzburg ile Benfica karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Benfica 3-1 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada kornerden attığı golle Di Maria, 45+1'de Rafael Silva ve 90+2'de Arthur Cabral kaydetti. Salzburg'un tek golü 57. dakikada Luka Susic'ten geldi. 

Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 68 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Benfica, rakibini ikili averajda geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Salzburg bu mağlubiyetle birlikte grubu dördüncü sırada noktaladı.

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