Portekiz Ligi'nde 24. haftanın erteleme maçında Benfica, Gil Vicente deplasmanına konuk oldu. Benfica, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Dredrik Aursnes, 51. dakikada Andrea Belotti ve 90+7. dakikada penaltıdan Angel Di Maria attı.



Benfica'da Orkun Kökçü, 86 dakika oyunda kaldı. Kerem Aktürkoğlu ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.



Gil Vicente galibiyetiyle birlikte Benfica, ligde arka arkaya yedinci galibiyetini elde etti.



Bu sonucun ardından Benfica, 62 puana yükseldi. Gil Vicente, 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında sahasında Farense'yi ağırlayacak. Gil Vicente, Boavista deplasmanına gidecek.



