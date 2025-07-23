Benfica'da gündem eski yıldız: Joao Felix





Orta sahanın en önemlisi oyuncusu olan Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a yollayan Benfica, transfer çalışmalarında rotasını eski yıldızına çevirdi.Record Portugal'in haberine göre; Benfica, Chelsea forması giyen eski oyuncusu 25 yaşındaki Joao Felix'in haklarının %50'si için 25 milyon Euro teklif edecek. Portekiz ekibi, sonraki satış için Chelsea'ye de pay verecek.Benfica Başkanı Rui Costa, transferin gerçekleşmesi durumunda Portekizli yıldıza 10 numaralı formayı verecek.Joao Felix 2019 yılında 127 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olarak yuvadan ayrılmıştı.