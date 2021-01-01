Ben Simmons için Cavaliers da radarda!

Cleveland Cavaliers'ın Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile ilgili takas görüşmelerinde izlenmesi gereken bir takım olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Cavaliers, Simmons için takas görüşmelerinde izlenmesi gereken bir takım olarak ortaya çıktı. 76ers yıldızıyla daha önce de ilgilenmiş olan Cleveland'ın sezona iyi başlamasıyla ve ayrıca Simmons'ın Cavs kadrosunun yaş ortalamasına yakın bir yaşta olmasıyla, iyi bir uyum yakalayabilecekleri düşünülüyor.



Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves ve Sacramento Kings ekiplerinin de Simmons takasıyla yeniden ilgilenmeleri bekleniyor.



