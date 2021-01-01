Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ben Simmons için Cavaliers da radarda!

Cleveland Cavaliers'ın Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile ilgili takas görüşmelerinde izlenmesi gereken bir takım olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile ilgili takas görüşmelerinde izlenmesi gereken bir takım olduğu iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Cavaliers, Simmons için takas görüşmelerinde izlenmesi gereken bir takım olarak ortaya çıktı. 76ers yıldızıyla daha önce de ilgilenmiş olan Cleveland'ın sezona iyi başlamasıyla ve ayrıca Simmons'ın Cavs kadrosunun yaş ortalamasına yakın bir yaşta olmasıyla, iyi bir uyum yakalayabilecekleri düşünülüyor.

Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves ve Sacramento Kings ekiplerinin de Simmons takasıyla yeniden ilgilenmeleri bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal