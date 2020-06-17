Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek verecek

Haber; AA
Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç
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17 Haziran 2020 15:08
 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti. 

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak. 

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor. 



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