Belhanda toplantısında yönetimde neler konuşuldu?

Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Younes Belhanda'nın sözleşmesi yönetim kararıyla feshedildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Belhanda toplantısında yönetimde neler konuşuldu?
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11 Mart 2021 08:41
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı kırmızılılar resmi siteden "Sivas maçı sonrası kulübün imajına ve yöneticilerin saygınlıklarına zarar veren hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmelikleri'ne ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Belhanda'nın sözleşmesi derhal, tek taraflı ve haklı feshedilmiştir" açıklamasıyla kararı kamuoyuyla paylaştı.

Belhanda'nın zeminle birlikte yönetimi eleştiren, "Normal olarak G.Saray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Hiç durmadan Twitter'da İnstagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım" sözleri yeminli tercümanla noter huzurunda kayıt altına alındı.

"BU HAKARETİ KABUL EDEMEYİZ!"

Galatasaray Yönetimi acil bir toplantı yaptı.

Bu zirvede başkan ve yöneticilerin "Biz görev için gelip geçici olabiliriz ama birinci önceliğimiz Galatasaray makamı ve markasını korumak olmalı. Başkanlık yönetimi makamına hakareti kabul edemeyiz, affetmemeliyiz" fikrinde birleştikleri öğrenildi.

FIFA İÇİN DE HAZIRLIK

Ve Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiği saat 13.05'te yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Galatasaray ayrıca yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda'ya yıllık ücretinin yüzde 10'u kadar yani 335 bin Euro da para cezası kesti. Bu rakam, FIFA kuralları gereği bir kulübün keseceği maksimum rakam. G.Saray gerekirse FIFA'ya da gidip Faslı oyuncunun durumunu anlatacak. Daha önce taraftara küfretmesi, kulübe ihtar çekmesi, pandemide indirim yapmaması, futbol oynanmayan dönemlerde ücretini istemesi ve son olarak Sivas maçı sonrasındaki sözleri FIFA'ya aktarılacak. 



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