Belhanda'dan Galatasaray ve transfer açıklaması

Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda, Galatasaray - Konyaspor maçını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda'dan Galatasaray ve transfer açıklaması
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07 Ocak 2024 20:51
Son güncelleme 07 Ocak 2024 21:10
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçı, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda da tribünden takip etti.

Şu anda kulüpsüz olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu, mücadeleyi oğluyla birlikte izledi.

Youns Belhanda transfer sorusu üzerine "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Bugün Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



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