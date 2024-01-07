Belhanda'dan Galatasaray ve transfer açıklaması

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçı, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda da tribünden takip etti.
Şu anda kulüpsüz olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu, mücadeleyi oğluyla birlikte izledi.
Youns Belhanda transfer sorusu üzerine "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Bugün Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
Şu anda kulüpsüz olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu, mücadeleyi oğluyla birlikte izledi.
Youns Belhanda transfer sorusu üzerine "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Bugün Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
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