Belçika Lukaku'nun şovuyla kazandı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç, sahasında Belçika'yı ağırladı.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazanarak eleme grubuna galibiyetle başlayan taraf oldu.
Maçın 35. dakikasında Lukaku'nun golüyle öne geçen Belçika, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 49'da Lukaku'yla farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Romelu Lukaku hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Belçika gruptaki ikinci maçını Avusturya'yla oynarken İsveç ise sahasında Azerbaycan'ı ağırlayacak.
Friends Arena'da oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazanarak eleme grubuna galibiyetle başlayan taraf oldu.
Maçın 35. dakikasında Lukaku'nun golüyle öne geçen Belçika, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan konuk ekip, 49'da Lukaku'yla farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Romelu Lukaku hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Belçika gruptaki ikinci maçını Avusturya'yla oynarken İsveç ise sahasında Azerbaycan'ı ağırlayacak.
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