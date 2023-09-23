Belçika'da Beşiktaş şaşkınlığı!

Belçika'da Beşiktaş karşısında kaçan galibiyetin şaşkınlığı yaşanıyor.
HLN internet sitesinde "Maçın neredeyse tamamında hiç pozisyon bulamayan Beşiktaş buna karşılık sahadan puanla ayrıldı. Brugge iyi bir maç çıkarmasına rağmen kazanamadı" ifadeleri kullanıldı.
Sporza'da "Ne kadar moral bozucu: Güçlü Club Brugge, çalkantılı bir sonda galibiyetten oldu" denildi.
Brugge Teknik direktörü Ronny Deila maçı, "Beşiktaş bizim sahamızda sadece 10 dakika vardı. Daha iyi oynamamız mümkün değildi. Bazen hak ettiğinizi alamazsınız" ifadeleriyle yorumladı.
Brugge'ün sol beki Maxim De Cuyper ise "Açıklaması zor bir durum. Bu son derece sinir bozucu. Eminim ki böyle performans sergilediğimiz bir maçı 10 kere oynasak 9'unu kazanırız, ama bu karşılaşma o kazanamadığınız tek sefer oldu" dedi.
HLN internet sitesinde "Maçın neredeyse tamamında hiç pozisyon bulamayan Beşiktaş buna karşılık sahadan puanla ayrıldı. Brugge iyi bir maç çıkarmasına rağmen kazanamadı" ifadeleri kullanıldı.
Sporza'da "Ne kadar moral bozucu: Güçlü Club Brugge, çalkantılı bir sonda galibiyetten oldu" denildi.
Brugge Teknik direktörü Ronny Deila maçı, "Beşiktaş bizim sahamızda sadece 10 dakika vardı. Daha iyi oynamamız mümkün değildi. Bazen hak ettiğinizi alamazsınız" ifadeleriyle yorumladı.
Brugge'ün sol beki Maxim De Cuyper ise "Açıklaması zor bir durum. Bu son derece sinir bozucu. Eminim ki böyle performans sergilediğimiz bir maçı 10 kere oynasak 9'unu kazanırız, ama bu karşılaşma o kazanamadığınız tek sefer oldu" dedi.