Belçika Avusturya'da EURO 2024 biletini kaptı

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Belçika, deplasmanda Avusturya'yı 3-2 mağlup ederek Almanya biletini kaptı.

, Fotoğraf; Imago
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Belçika Avusturya'da EURO 2024 biletini kaptı
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13 Ekim 2023 23:58
Son güncelleme 14 Ekim 2023 00:29
Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Belçika, deplasmanda Avusturya'ya konuk oldu.

Ernst Happel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-2 kazanarak Almanya biletini garantilemeyi başardı.

Karşılaşmada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 55. dakikalarda Lukebakio ve 58. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Üç golün ardından kendine gelen Avusturya'ya ise 72'de Laimer ile 84'de Sabitzer'in attığı goller galibiyet için yeterli olmadı. Öte yandan 78. dakikada Belçika'da Amadou Onana kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Belçika 16 puana yükseldi ve son maçını beklemeden Almanya vizesini garantiledi. Avusturya ise 13 puanda kaldı.

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