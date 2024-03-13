Bekir Turaç, tüm liglerde zirvede

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Iğdır FK ve Somaspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda umut tazeleyen Denizlispor'da sezon başından bu yana gol yükünü sırtlayan Bekir Turaç Böke camianın umudu oldu.



Son 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan 26 müsabakada 15 kez ağları sarsarak takımını taşıdı. Somaspor maçında gol atamasa da gösterdiği performansla tam not alan Bekir Turaç, Türkiye'deki profesyonel liglerde maç başına gol rakamı en yüksek futbolcu olmayı başardı.



Bekir Turaç, yeşil-siyahlıların toplamda ligde kaydettiği 29 golün 15'ine imza atarak Türkiye'de bu sezon forma giydiği takımın skor yükünü en çok çeken oyuncusu oldu. Genç forvet takımının gollerinin yüzde 51'ini tek başına attı.



Öte yandan Denizlispor'da sezon başından bu yana sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Burhaniye Belediyespor karşılaşmasında şans bulabilen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ramazan Karakurt, ligde çıktığı ilk maçta hocası Özcan Bizati'yi mahçup etmedi. Ramazan, Somaspor maçında takımını öne geçiren golü de kaydederek ilk lig maçında gol atmayı başardı.





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