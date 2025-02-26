Begüm Yücel: 'Hedefimiz, EuroLeague'de oynayan 3. Türk takımı olmak'

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı için hazırlanan reklam filminin tanıtımı yapıldı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda tanıtım nedeniyle gerçekleştirilen basın toplantısına kulüp başkanı Begüm Yücel, başantrenör Dejan Radonjic, ABD'li oyuncu Tyler Cavanaugh ile milli basketbolcular Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi katıldı.



Begüm Yücel, yaptığı açıklamada, sezon başında koydukları hedefe adım adım ilerlediklerini belirterek, "THY Euroleague'de mücadele eden üçüncü Türk takımı olma hayalimizden bahsetmiştik. Artık bu bizim için hayal değil hedef. BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finali garantiledik. Grubu başarıyla bitirdik. Elde ettiğimiz başarılarda ülkemizin yetiştirdiği değerli oyuncuların katkısı çok büyük." ifadelerini kullandı.



Kurulma amaçlarının Türk basketboluna önemli oyuncular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yücel, "Bjelica ile Türk oyuncularına olabildiğince yer vermekten bahsetmiştik. Bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. En iyi Türk oyuncular bizim kulübümüzde." şeklinde konuştu.



Radonjic: "Gün gün ilerleyerek hedefimize ulaşmayı istiyoruz"



Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, kadroda kaliteli yerli oyuncuları bulundurmalarının önemini vurguladı.



İyi bir takım olduklarını aktaran Sırp çalıştırıcı, "Bu kadar kaliteli yerli oyuncuları toplamak çok kolay değil. Türk oyuncuları oynatmak çok önemli. Özellikle Şehmus Hazer çok önemli işler yaptı. Değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Gün gün ilerleyerek hedefimize ulaşmayı istiyoruz. Avrupa Kupası'nda normal sezonu birinci bitirdik. Oyuncularımın gösterdikleri performanstan dolayı çok mutluyum. Çeyrek finale 15 gün var. Bu zamanı iyi şekilde değerlendirip hazırlanmak istiyoruz. Kendimize odaklanmalıyız." diye görüş belirtti.



Furkan Korkmaz: "Bahçeşehir Koleji benim için dönüm noktası olacak"



Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sezonun kalan bölümünde çok daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını kaydetti.



Yaşadığı sakatlıkları nedeniyle son birkaç sezona istediği başlangıcı yapamadığını aktaran Furkan, "Bahçeşehir Koleji benim için dönüm noktası olacak. Zamana ihtiyacım vardı. İki ay oldu. Çok daha iyi bir Furkan izleteceğim. Kritik maçlar yaklaşıyor. Çıkıp, oynayıp kazanmalıyız. Bu da heyecan verici." dedi.



Şehmus Hazer: "İyi bir sezon geçiriyorum"



Milli oyuncu Şehmus Hazer, sezon başında transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'ne uyum sağladığını belirterek, "İyi bir sezon geçiriyorum. Bunu bekliyordum. Yeni bir ortam ve insanlar, başlangıçta kolay değildi. Kulübün hedefleri ve benim amaçlarım örtüşünce elimden geleni yaptım. Daha iyi devam edeceğini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kenan Sipahi: "Organizasyon olarak Türkiye'nin en iyisine geldiğim için şanslıyım"



Milli basketbolcu Kenan Sipahi, Bahçeşehir Koleji'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, burasının kendisi için en uygun takım olduğunu belirtti.



Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra Bahçeşehir Koleji Sportif Direktörü Nemanja Bjelica ile görüştüğünün altını çizen Kenan, "Yazın da görüşmemiz olmuştu. Bu takıma uyacağımı ve en iyi performansı ortaya koyabileceğim bir ekip olacağını konuşuyorduk. Her şey çok hızlı gelişti. Transferin son gününde böyle bir karar verdim. Bu organizasyonun Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum ve burada olduğum için şanslıyım. Ailem ve benim için en uygun yer olduğunu düşünüyorum. İnşallah Bahçeşehir Koleji'nin hak ettiği başarılara ulaşmasına yardımcı olurum." ifadelerini kullandı.



Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Cavanaugh ise çok iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, "Harika bir takım kuruldu. Normal sezonu lider bitirdik. Büyük bir başarı elde ettik. Finali düşünmek için erken. Gün gün gitmeye çalışıyoruz. Umarım finale ulaşıp o günleri de görürüz." diye konuştu.



