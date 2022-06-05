Bayern Münih yönetimi Lewandowski'ye tepkili!

Bayern Münih'de forma giyen Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılma isteğini basın mensupları önünde dile getirmesi kulüp yönetiminin tepkisine yol açtı.



Alman basınından BILD'e konuşan kulüp başkanı Herbert Hainer, "Daha önce de söylediğimiz gibi; Lewandowski'nin sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor. Sözleşme denilen şeye biraz saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Sözleşmesi devam eden bir futbolcu kafasına göre takımdan ayrılmak istediğini söylerse biz ne yapacağız? Hem de oyuncunun maaşını hiç geciktirmeden öderken. Bu doğru değil, bu şekilde olmaz!" ifadelerini kullandı.



Robert Lewandowski'nin basın mensuplarına takımdan ayrılmak istediğini söylemesi hakkında konuşan Hainer, "Robert'in basının önünde konuşmasına şaşırdım. Onun yerinde olsaydım böyle yapmazdım. Uzun zamandır bizimle birlikte ve birlikte çok büyük başarılara imza attık. Bence o da burada sahip olduklarının farkında. Bayern Münih oyuncularına en iyi şekilde davranan bir kulüptür." dedi.



Kulübün mali şartlarının iyi olduğunu söyleyen Hainer, "Şu anda kulübün yaşadığı herhangi bir finansal zorluk bulunmuyor. Biz her zaman en iyi oyunculara sahip olmak isteriz ve Robert Lewandowski de dünyanın en iyi oyuncularından birisi konumunda. Bu yüzden Robert'in bizimle devam edeceğini düşünüyorum. Takımda kaldığı takdirde profesyonelliğinden ödün vereceğini sanmıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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