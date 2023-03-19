Bayern Münih yıkıldı, yeni lider Dortmund

Bayern Münih, Leverkusen deplasmanında 2 penaltı golüyle yıkıldı ve liderlik koltuğunu Borussia Dortmund'a bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bayern Münih yıkıldı, yeni lider Dortmund
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2023 22:48
Almanya 1. Bundesliga'nın Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 22. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti.

1-0 biten ilk yarının ardından Leverkusen, 55 ve 73. dakikada Exequiel Palacios'un 2 penaltı golüyle Bayern Münih'i yıktı.

3 maç aradan sonra yenilen Bayern Münih, 52 puanda kaldı ve liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bayer Leverkusen ise üst üste 3. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi.

Bayern Münih, milli ara sonrası Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Leverkusen ise Schalke deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery