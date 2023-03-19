Almanya 1. Bundesliga'nın Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 2-1'lik skorla kazandı.



Bayern Münih, 22. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti.



1-0 biten ilk yarının ardından Leverkusen, 55 ve 73. dakikada Exequiel Palacios'un 2 penaltı golüyle Bayern Münih'i yıktı.



3 maç aradan sonra yenilen Bayern Münih, 52 puanda kaldı ve liderliği Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bayer Leverkusen ise üst üste 3. galibiyetini alarak 37 puana yükseldi.



Bayern Münih, milli ara sonrası Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Leverkusen ise Schalke deplasmanına gidecek.





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