Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi

Avrupa'daki şiddetli kar yağışları, futbolu da sekteye uğratmayı başardı.
Bu akşam Almanya'nın Münih şehrinde oynanması planlanan Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi, şiddetli kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Saat 17:00'de oynanması gereken mücadelenin hangi tarihte oynanacağı henüz netlik kazanmadı.
Bu akşam Almanya'nın Münih şehrinde oynanması planlanan Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi, şiddetli kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Saat 17:00'de oynanması gereken mücadelenin hangi tarihte oynanacağı henüz netlik kazanmadı.
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