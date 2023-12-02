Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi

Almanya Bundesliga'da oynanması planlanan Bayern Münih - Union Berlin maçı, kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih - Union Berlin maçı ertelendi
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02 Aralık 2023 12:17
Avrupa'daki şiddetli kar yağışları, futbolu da sekteye uğratmayı başardı.

Bu akşam Almanya'nın Münih şehrinde oynanması planlanan Bayern Münih - Union Berlin mücadelesi, şiddetli kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Saat 17:00'de oynanması gereken mücadelenin hangi tarihte oynanacağı henüz netlik kazanmadı.
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