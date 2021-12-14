Bayern Münih'ten Jude Bellingham atağı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Alman Bild gazetesi, Bayern Münih'in Dortmund'un genç yıldız adayı ile ilgilendiğini aktardı.
Haberde Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncuyu takımda tutmak istediği ve oyuncuyu ezeli rakibi Bayern'e satmak istemediği ifade edildi.
Jude Bellingham, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol, 9 asist yapma başarısı gösterdi.
Alman Bild gazetesi, Bayern Münih'in Dortmund'un genç yıldız adayı ile ilgilendiğini aktardı.
Haberde Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncuyu takımda tutmak istediği ve oyuncuyu ezeli rakibi Bayern'e satmak istemediği ifade edildi.
Jude Bellingham, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol, 9 asist yapma başarısı gösterdi.