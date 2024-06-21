Bayern Münih'ten Hakan Çalhanoğlu'na kanca!

Orta saha arayışlarını sürdüren Bayern Münih, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Hakan Çalhanoğlu'na kanca!
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21 Haziran 2024 20:25
Inter'de başarılı bir sezon geçiren milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına girdi. 

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.

PALHINHA OLMAZSA HAKAN

Haberde, Bayern Münih'in orta saha için ilk hedefinin Fulham forması giyen 28 yaşındaki orta saha Joao Palhinha olduğu belirtildi.

Bavyera ekibinin Palhinha için yapılan son teklifinin ikinci kez reddedilmesi durumunda transferi iptal edeceği ve rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevireceği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu transferine teknik direktör Vincent Kompany'nin onay verdiği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Inter ile geride bıraktığımız sezon 41 maça çıkan milli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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