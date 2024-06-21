Bayern Münih'ten Hakan Çalhanoğlu'na kanca!

Inter'de başarılı bir sezon geçiren milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına girdi.



Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.



PALHINHA OLMAZSA HAKAN



Haberde, Bayern Münih'in orta saha için ilk hedefinin Fulham forması giyen 28 yaşındaki orta saha Joao Palhinha olduğu belirtildi.



Bavyera ekibinin Palhinha için yapılan son teklifinin ikinci kez reddedilmesi durumunda transferi iptal edeceği ve rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevireceği belirtildi.



Hakan Çalhanoğlu transferine teknik direktör Vincent Kompany'nin onay verdiği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Inter ile geride bıraktığımız sezon 41 maça çıkan milli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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