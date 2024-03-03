Bayern Münih'te ayrılık erkene alınabilir

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te Lazio maçı, ayrılık kararını erkene alabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'te ayrılık erkene alınabilir
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03 Mart 2024 13:25
Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te Lazio maçı, ayrılık kararını erkene alabilir.

Sky Sports'un haberine göre; şu aşamada sezonu Tuchel ile tamamlamaya sıcak bakan Bayern yönetimi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Lazio maçı sonrası kararını değiştirebilir.

Haberde; ligde lider Bayer Leverkusen'in gerisinde kalan takımın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini çok kritik gören yönetimin, bu kulvarın da kaybedilmesi halinde yüksek ihtimalle Tuchel'in görevine sezon sona ermeden son vereceği yazıldı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

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