Bayern Münih, Tayfun Korkut'u üzdü

Almanya Ligi'nde Bayern Münih, Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Tayfun Korkut'u üzdü
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23 Ocak 2022 23:06
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 yendi.

Bayern Münih Bundesliga'nın 20. haftanın kapanış maçında Olimpiyat Stadında Hertha Berlin'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 25. dakikada Corentin Tolisso, 45. dakikada Thomas Müller, 75. dakikada Leroy Sane ve 79. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hertha Berlin'in tek golü 80. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'tan geldi.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor.

Hertha Berlin ise 22 puanla 13. sırada kaldı.



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