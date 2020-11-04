Bayern Münih, Salzburg'u pişman etti

Bayern Münih, Salzburg'un erken bir şekilde öne geçmesinin ardından rakibini adeta pişman etti. Alman devi, rakibine göre daha iyi olduğu maçta galibiyeti son bölümde gelen gollerle aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Salzburg'u pişman etti
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04 Kasım 2020 00:53
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Salzburg'un golleri 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa'dan geldi. Bayern Münih'in gollerini 21. (penaltı) ve 88. dakikada Robert Lewandowski, 44. dakikada Rasmus Nissen (kendi kalesine), 79. dakikada Jerome Boateng, 84. dakikada Leroy Sane, 90+2. dakikda Lucas Hernandez kaydetti.

Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Bayern Münih 9 puanla liderliğini sürdürdü. Salzburg 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Bayern Münih, Salzburg'u Almanya'da ağırlayacak.



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