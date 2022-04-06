Bayern Münih, Lewandowski'yi tutmak istiyor

Bayern Münih adı son günlerde sık sık Barcelona ile anılan yıldız oyuncusu Robert Lewandowski ile sözleşme uzatmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Lewandowski'yi tutmak istiyor
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06 Nisan 2022 21:08
Bayern Münih, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptırmak istemiyor. Son günlerde adı sık sık İspanyol ekibi ile anılan Lewandowski'nin 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesi, Münih ekibini şimdiden harekete geçirmiş durumda.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih, Lewandowski'yi elinden çıkarsa bile bunu ücretsiz şekilde yapmak istemiyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Polonyalı forvetin menajeri Pini Zahavi ile Barcelona'nın arasındaki iletişimden oldukça rahatsız olan Bayern yönetiminin futbolcuyu elinden kaçırmamak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Lewandowski ile Barcelona arasında henüz bire bir görüşme olmasa da Alman ekibi elini çabuk tutup oyuncunun sözleşmesini bir an önce uzatmak istiyor.

Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 38 maçta 45 gol kaydetti.

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