UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, Bayern Münih'i konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Öte yandan 22. dakikada Pau Torres'in Aston Villa adına attığı gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Young Boys'u 3-0 yenen Aston Villa, 6 puana yükseldi. İlk maçında Dinamo Zagreb!i 9-2 yenen Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 79. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Öte yandan 22. dakikada Pau Torres'in Aston Villa adına attığı gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Young Boys'u 3-0 yenen Aston Villa, 6 puana yükseldi. İlk maçında Dinamo Zagreb!i 9-2 yenen Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Barcelona'ya konuk olacak. Aston Villa ise aynı haftada Bologna'yı ağırlayacak.