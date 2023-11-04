Almanya 1. Bundesliga'nın Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 3-2'lik skorla kazandı.



Lider Leverkusen, maça 9. dakikada Florian Wirtz ile hızlı başladı. Alejandro Grimaldo, 45+1. dakikada skoru 2-0'a getirdi.



Hoffenheim, 56. dakikada Anton Stach ve 58. dakikada Wout Weghorst ile skoru hızlıca eşitledi. Alejandro Grimaldo, 70. dakikada 2. kez sahneye çıkarak Leverkusen'e galibiyeti getirdi.



Hoffenheim'da Ozan Kabak ve Weghorst 90 dakika, Mergim Berisha ise son 3 dakika oynadı. Attila Szalai ise yedek bekledi.



Namağlup devam eden ve 10. haftada 9. galibiyetini alan Leverkusen, 28 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Hoffenheim ise 18 puanda kaldı.



Leverkusen, gelecek hafta Union Berlin'i ağırlayacak. Hoffenheim ise Augsburg deplasmanına gidecek.



