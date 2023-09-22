Batshuayi: 'Özür dilerim hocam!'

Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor. " dedi.

Özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğumdan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok.

💥Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile özel bir toplantı yaptı.



🔸İsmail Kartal: "Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor."



🔸Michy Batshuayi: "Özür dilerim. Rekabetçi bir… pic.twitter.com/O1ed5bq8Jo



— Sporx (@sporx) September 22, 2023