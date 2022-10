Batshuayi'den süper istatistik!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi başarılı bir istatistiğe imza attı.



Belçikalı golcü Süper Lig'de süre aldığı 256 dakikada 5 gol atarken, Avrupa Ligi'nde 225 dakikada 3 gol kaydetti.



Başarılı oyuncu, Süper Lig'de her 51 dakikada 1 gol atma başarısı gösterirken Avrupa Ligi'nde 75 dakikada 1 gol attı.



Ayrıca ligde en sık gol atan oyuncular şu şekilde;



Michy Batshuayi: 256 dakikada 5 gol - Her 51 dakikada 1 gol

Enner Valencia: 673 dakikada 11 gol - Her 61 dakikada 1 gol

Cenk Tosun: 233 dakikada 3 gol - 78 dakikada 1 gol

Bafetimbi Gomis: 375 dakikada 4 gol - 94 dakikada 1 gol





