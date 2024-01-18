'nin Belçikalı golcüsü, Adanaspor maçındaMichy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmenFenerbahçe'de bu sezon ligde 5-1 kazanılan İstanbulspor mücadelesinde de Cengiz Ünder 4 kez ağları sarsmıştı.Fenerbahçe'de Adanaspor ağlarına 4 gol gönderen Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.Batshuayi yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Belçikalı oyuncu,açıklamasını yaptı.