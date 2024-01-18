Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Adanaspor maçında kariyerinde bir ilke imza attı....
Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.
Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.
30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı.
CENGİZ ÜNDER DE 4 ATMIŞTI
Fenerbahçe'de bu sezon ligde 5-1 kazanılan İstanbulspor mücadelesinde de Cengiz Ünder 4 kez ağları sarsmıştı.
"LINCOLN HARİKA"
Fenerbahçe'de Adanaspor ağlarına 4 gol gönderen Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
Batshuayi yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi." ifadelerini kullandı.
"BEN FENERBAHÇE'YE KONSANTREYİM"
Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Belçikalı oyuncu, "Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.
Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı.
30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı.
CENGİZ ÜNDER DE 4 ATMIŞTI
Fenerbahçe'de bu sezon ligde 5-1 kazanılan İstanbulspor mücadelesinde de Cengiz Ünder 4 kez ağları sarsmıştı.
"LINCOLN HARİKA"
Fenerbahçe'de Adanaspor ağlarına 4 gol gönderen Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
Batshuayi yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi." ifadelerini kullandı.
"BEN FENERBAHÇE'YE KONSANTREYİM"
Transfer iddialarıyla ilgili konuşan Belçikalı oyuncu, "Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.