Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, milli ara sonrasında lige daha güçlü bir dönüş yapacaklarını söyledi.Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun hacamat yaptırması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Zaman zaman eleştirilen Batshuayi "Takım olarak iyi oynadığımız, kötü oynadığımız dönemler oluyor. Ancak hep birlikte daha iyisi için çalışacağız ve bunu yapacağız." dedi.