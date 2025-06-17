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Batagov'a Premier Lig'den dev talip!

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Trabzonspor'dan Arseniy Batagov ile ilgileniyor.

calendar 17 Haziran 2025 11:37
Fotoğraf: AA
Batagov'a Premier Lig'den dev talip!
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Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov'a önemli bir talip çıktı.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov'la ilgileniyor. U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı ile boy gösteren Batagov, ülkesinin Danimarka ve Finlandiya oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı, sergilediği performansla turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Trabzonspor, 20 milyon euro'luk bir teklif gelmediği sürece 23 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istemiyor.

Trabzonspor'da 23 maçta süre bulan Batagov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.


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