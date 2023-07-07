Bastian Schweinsteiger'den Guardiola eleştirisi

Alman futbolunun önemli isimlerinden Bastian Schweinsteiger, Pep Guardiola'nın Bayern'i çalıştırdığı döneme atıfta bulunarak eleştirilerde bulundu.



Schweinsteiger Alman futbolunun özellikle Milli Takımlar bazında yaşadığı düşüşün nedenlerinden birinin Guardiola'nın Bayern dönemi olduğunu söyleyerek, "Guardiola Bayern'e geldiğinde herkes doğru oyunun bu olduğuna inandı, halbuki Alman futbolu savaşçı ve maçın sonuna kadar koşmaya hazır bir takım olarak bilinirdi. Son 7-8 yıldır kendi futbolumuzu unutup kısa ve güzel paslar vermeye odaklandık. Bu durum Alman futbolunun değerlerini kaybettirdi." sözlerini kullandı.



Son Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda İngiltere'ye elenen Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda ise averajla gruplardan çıkamamıştı.



