Baskonia, Partizan'ı son çeyrekteki oyunuyla geçti

THY EuroLeage'in ilk haftasında Baskonia ile Partizan karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Baskonia, son çeyrekteki oyunuyla 88-82 kazandı.
Baskonia, son çeyreğe 1 sayı geride girdikten sonra maçı 6 sayı farkla kazanmayı başardı.
Baskonia'da Marcus Howard 17 sayı, Timothee Luwawu-Cabarrot 15 sayı, Tadas Sedekerskis ise 14 sayıyla oynadı. Partizan'da Anadolu Efes'in eski oyuncusu Tyrique Jonas 22 sayı, Brandon Davies ise 20 sayıyla mücadele etti.
Baskonia, son çeyreğe 1 sayı geride girdikten sonra maçı 6 sayı farkla kazanmayı başardı.
Baskonia'da Marcus Howard 17 sayı, Timothee Luwawu-Cabarrot 15 sayı, Tadas Sedekerskis ise 14 sayıyla oynadı. Partizan'da Anadolu Efes'in eski oyuncusu Tyrique Jonas 22 sayı, Brandon Davies ise 20 sayıyla mücadele etti.