Baskonia, Partizan'ı son çeyrekteki oyunuyla geçti

Baskonia, THY EuroLeague'in ilk haftasında Partizan'ı son çeyrekteki oyunuyla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Baskonia, Partizan'ı son çeyrekteki oyunuyla geçti
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04 Ekim 2024 00:04
Son güncelleme 04 Ekim 2024 01:18
THY EuroLeage'in ilk haftasında Baskonia ile Partizan karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Baskonia, son çeyrekteki oyunuyla 88-82 kazandı.

Baskonia, son çeyreğe 1 sayı geride girdikten sonra maçı 6 sayı farkla kazanmayı başardı.

Baskonia'da Marcus Howard 17 sayı, Timothee Luwawu-Cabarrot 15 sayı, Tadas Sedekerskis ise 14 sayıyla oynadı. Partizan'da Anadolu Efes'in eski oyuncusu Tyrique Jonas 22 sayı, Brandon Davies ise 20 sayıyla mücadele etti.

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