Basketbolda milliler, İsrail'e kaybetti!

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail ile karşılaştı.
Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 34-34 eşitlikle tamamlandı. Maçın son bölümünü daha iyi oynayan İsrail, sahadan 82-73 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8 klasman maçı oynayacak.
Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 34-34 eşitlikle tamamlandı. Maçın son bölümünü daha iyi oynayan İsrail, sahadan 82-73 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8 klasman maçı oynayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ