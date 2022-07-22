Basketbolda milliler, İsrail'e kaybetti!

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek final maçında İsrail'e 82-73 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Basketbolda milliler, İsrail'e kaybetti!
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22 Temmuz 2022 00:13
Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail ile karşılaştı.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 34-34 eşitlikle tamamlandı. Maçın son bölümünü daha iyi oynayan İsrail, sahadan 82-73 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8 klasman maçı oynayacak.

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