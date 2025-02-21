Basketbolda bu haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
21 Şubat Cuma:
15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)
22 Şubat Cumartesi
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)
23 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)
16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
21 Şubat Cuma:
18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
22 Şubat Cumartesi:
13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)
13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)
18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)
23 Şubat Pazar:
15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)
17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
25 Şubat Salı:
17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)
26 Şubat Çarşamba:
13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
21 Şubat Cuma:
15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)
22 Şubat Cumartesi
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)
23 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)
16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
21 Şubat Cuma:
18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
22 Şubat Cumartesi:
13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)
13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)
18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)
23 Şubat Pazar:
15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)
17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
25 Şubat Salı:
17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)
26 Şubat Çarşamba:
13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)
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