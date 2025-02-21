Basketbolda bu haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dolayısıyla ara verilirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 26. hafta maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda bu haftanın programı
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21 Şubat 2025 10:30
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21 Şubat Cuma:

15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)

22 Şubat Cumartesi

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

23 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)

16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)


Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

21 Şubat Cuma:

18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

22 Şubat Cumartesi:

13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)

13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)

18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)

23 Şubat Pazar:

15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

25 Şubat Salı:

17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)

26 Şubat Çarşamba:

13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)


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