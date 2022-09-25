Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:



- 1. hafta



30 Eylül Cuma:



19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)



1 Ekim Cumartesi:



13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)



15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)



2 Ekim Pazar:



13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)



15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)



3 Ekim Pazartesi:



19.00 Beşiktaş-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



- 2. hafta



7 Ekim Cuma:



19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)



8 Ekim Cumartesi:



13.00 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi)



18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)



9 Ekim Pazar:



13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)



18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)



10 Ekim Pazartesi:



19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)





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