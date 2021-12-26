Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.



Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 67. dakikada Eren Derdiyok kaydettti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 3. dakikada Emeka Friday Eze'den geldi.



Öte yandan karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, sahadan çıkmayan sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.



Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Altınordu deplasmanına konuk olacak.





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