Başakşehirli Figueiredo'dan Mete Kalkavan'a tepki

Medipol Başakşehirli Joao Figueiredo, Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehirli Figueiredo'dan Mete Kalkavan'a tepki
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12 Mart 2023 22:03
Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Joao Figueiredo, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu.

Kırmızı kart gören Adnan Januzaj'ın benzer bir hareketini Amir Hadziahmetovic'in de yaptığını iddia eden Figueiredo "Kırmızı karta kadar iyiydik. İkinci yarı Beşiktaş'ın da aynı şekil pozisyonu vardı ama hakem orada farklı bir karar verdi." dedi.

Depremle ilgili konuşan Joao Figueiredo "Türkiye için kötü bir durum. Benim için kötü bir durum. Ne yazık ki bunu yaşadık. Gaziantep'i temsil etmek için buradayım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birindeyim. Maxim de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde, onun için de mutluyum. Hayat bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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