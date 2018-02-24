Başakşehir'in zirve için kalesi orta saha!

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Medipol, yeni haftaya bir kez daha liderlik koltuğunda girerken, zirve hesapları değişmedi. Ligin sonuna kadar iddiasını korumak isteyen İstanbul ekibinde özellikle orta saha büyük önem taşıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı, takımının en çok bu bölgesine güveniyor. Turuncu-lacivertli teknik heyet,vetakımın en kritik noktası olarak görüyor.Sistemin beyni olarak değerlendirilen iki oyuncunun, futbol kaliteleri kadar tecrübelerinin de çok değerli olduğu savunuluyor. Bu iki ismin yanında kadroda alternatifi oluşturarak orta sahayı güçlendiren Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci iki yönlü oyunlarıyla dikkat çekiyor.Turuncu-lacivertlilerin pas sistemi, seri oyun anlayışı ve Avcı'nın taktik planlarında en kritik yer, merkez orta saha oluyor. Lig yarışında kadrosuna güvenen Abdullah Avcı da sık sık bu bölgede rotasyonlar uyguluyor.Orta sahada Emre Belözoğlu'nun katkısı da çok önemli oluyor. Tecrübesi ve kaptanlığıyla adeta takıma 'ağabeylik' eden 36 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'nın saha içindeki yardımcısı konumunu da taşıyor. Tıpkı bir antrenör gibi takımını saha içinde yönlendirme gücüne sahip olan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının da en güvendiği isim...