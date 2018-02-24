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Başakşehir'in zirve için kalesi orta saha!

Lider Başakşehir zirve yarışında en çok orta sahasına güveniyor. Emre ve Mossoro'yu takımın beyni gibi gören Abdullah Avcı, Gökhan İnler, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'i sistemin en değerli parçaları olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Milliyet
Başakşehir'in zirve için kalesi orta saha!
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24 Şubat 2018 06:46
Medipol Başakşehir, yeni haftaya bir kez daha liderlik koltuğunda girerken, zirve hesapları değişmedi. Ligin sonuna kadar iddiasını korumak isteyen İstanbul ekibinde özellikle orta saha büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımının en çok bu bölgesine güveniyor. Turuncu-lacivertli teknik heyet, Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro'yu takımın en kritik noktası olarak görüyor.

Sistemin beyni olarak değerlendirilen iki oyuncunun, futbol kaliteleri kadar tecrübelerinin de çok değerli olduğu savunuluyor. Bu iki ismin yanında kadroda alternatifi oluşturarak orta sahayı güçlendiren Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci iki yönlü oyunlarıyla dikkat çekiyor.

Turuncu-lacivertlilerin pas sistemi, seri oyun anlayışı ve Avcı'nın taktik planlarında en kritik yer, merkez orta saha oluyor. Lig yarışında kadrosuna güvenen Abdullah Avcı da sık sık bu bölgede rotasyonlar uyguluyor.

Saha içi yardımcı

Orta sahada Emre Belözoğlu'nun katkısı da çok önemli oluyor. Tecrübesi ve kaptanlığıyla adeta takıma 'ağabeylik' eden 36 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'nın saha içindeki yardımcısı konumunu da taşıyor. Tıpkı bir antrenör gibi takımını saha içinde yönlendirme gücüne sahip olan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarının da en güvendiği isim...



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