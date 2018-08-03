UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda'in rakibi olansürpriz bir transfer hamlesinde bulundu.Mancehster City'de gözden çıkarılan kaleciiçin Burnley'nin devrede olduğu ortaya çıktı. Kaleci Nick Pope'nin sakatlanmasının ardından Joe Hart için düğmeye basan Burnley'nin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.İngiliz basınında yer alan haberlere göre Joe Hart Burnley için sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.Burnley, Joe Hart'ı kadrosuna katarsa bu sezonki ilk transferine imza atmış olacak.