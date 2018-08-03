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Başakşehir'in rakibi Burnley'den ilk transfer!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'de gözden çıkarılan Joe Hart ile ilgileniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Başakşehir'in rakibi Burnley'den ilk transfer!
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03 Ağustos 2018 23:22
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Burnley sürpriz bir transfer hamlesinde bulundu.

Mancehster City'de gözden çıkarılan kaleci Joe Hart için Burnley'nin devrede olduğu ortaya çıktı. Kaleci Nick Pope'nin sakatlanmasının ardından Joe Hart için düğmeye basan Burnley'nin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Joe Hart Burnley için sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Burnley, Joe Hart'ı kadrosuna katarsa bu sezonki ilk transferine imza atmış olacak.



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