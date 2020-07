Başakşehir'in iki sezonda dikkat çeken rakamları

Organizasyon Maç sayısı Gol Süper Lig 266 76 1. Lig 34 10 Türkiye Kupası 19 1 Şampiyonlar Lig ön elemesi 6 2 UEFA Avrupa Ligi 21 11 TOPLAM 346 100

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'in istikrarlı yükselişi tarihi başarıyı getirdi.Son 6 sezonda ilk 4 dışına çıkmayan turuncu-lacivertli takım, bu sezon ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.Süper Lig'e yeniden yükseldiği 2014-2015 ve bir sonraki sezonu 59'ar puanla dördüncü, 2016-2017 sezonunu tarihinin en yüksek puanı olan 73'le ikinci, 2017-2018 sezonunu ise 72 puan ve averajla üçüncü bitiren Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon ise 67 puan ile ikinci sırada kalmıştı.Turuncu-lacivertliler bu sezon ise 69 puanla, Süper Lig'in altıncı farklı şampiyonu olarak tarihe geçti.Süper Lig'de son 6 sezonda ilk 4 dışına çıkmayan bir başka takım da bulunmuyor.Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, dün Kasımpaşa filelerini de havalandırarak turuncu-lacivertli forma ile 9. sezonu sonunda 100 gole ulaştı.Turuncu-lacivertli takımda toplam 346 resmi maça çıkan Visca, 100 kez gol attı.Bosna Hersekli oyuncu, Süper Lig'de 76, 1. Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşadı.Bosna Hersekli futbolcunun, turuncu-lacivertli forma ile 9 yıllık performansı şöyle:Medipol Başakşehir, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ligin en az gol yiyen takımı.Geçen sezon 34 maçta kalesinde 22 gol gören turuncu-lacivertli ekip, bu sezon ise 34 gol yedi.İstanbul ekibi, bu süreçte Mert Günok'un kalesini koruduğu 67 lig maçında kalesinde 53 gol gördü. Volkan Babacan ise bir maç oynadı ve 3 gol yedi.Medipol Başakşehir, Mert Günok ile maç başına 0,82'lik gol yeme ortalaması tutturdu.Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu sezon yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi.Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.Demba Ba, Edin Visca ve Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli takımın ligde attığı 65 golün 37'sini kaydetti. Üç oyuncu, İstanbul ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 57'sine adlarını yazdırdı.Bu sezon Demba Ba ve Edin Visca 13'er kez fileleri havalandırırken, Enzo Crivelli 11 defa ağları sarstı.Ligin ilk yarısında 8 gol atan Crivelli, ikinci devrede 3 gol daha kaydetti. İlk yarıyı 4'er golle kapatan Demba Ba ve Visca ise ikinci devre atağa kalkarak 9'ar kez gol sevinci yaşadı.Bu üçlüyü, Danijel Aleksic 6 ve İrfan Can Kahveci 4 golle takip etti. Fredrik Gulbrandsen, Eljero Elia, Martin Skrtel ve Mahmut Tekdemir de 3'er kez fileleri havalandırdı.İstanbul ekibi, 65 golle 76 gol atan Trabzonspor'un ardından ligin en golcü ikinci takımı konumunda.Turuncu-lacivertli takım, bu sezon 3 kez kırmızı kart gördü. İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında kırmızı kart gören tek isim İrfan Can Kahveci olurken, sezonun ikinci yarısında Alexandru Epureanu ve Edin Visca da kırmızı kart gören isimler arasında yer aldı.İrfan Can Kahveci, sezonun ilk karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen mücadelenin 67. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Epureanu, deplasmanda 3-0 kazanılan Göztepe maçında oyun dışında kalırken, Visca ise Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan maçta kırmızı kart gördü.Turuncu-lacivertli ekipte, en çok sarı kart gören ismi ise hücumda görev yapan Fransız oyuncu Enzo Crivelli oldu.Medipol Başakşehir adına bu sezon ligde 30 maça çıkan ve bunların 29'una ilk 11'de başlayan Crivelli, tam 11 sarı kart gördü.UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er sarı kart gören Fransız oyuncu, bu sezon toplam 17 kez sarı kart gördü.Crivelli'yi ligde gördüğü 8 sarı kartla Mahmut Tekdemir ve 7'şer sarı kartla Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci takip etti.Okan Buruk'un takımında en istikrarlı isimler milli file bekçisi Mert Günok ve Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara oldu.Mert, sezonun son maçı hariç önceki 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika kalesini korudu. Caiçara da oynadığı 33 maça ilk 11'de başladı ve oyundan çıkmadı.Bu iki isimden sonra takımın en fazla forma giyen oyuncusu ise 33 maça ilk 11'de başlayan zaman zaman sonradan oyundan çıkan kaptan Edin Visca oldu.