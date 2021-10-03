Başakşehir resmen açıkladı: Emre Belözoğlu

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.



Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



Rıdvan Dilmen de resmi açıklamadan hemen önce, "Emre Belözoğlu'na Başakşehir'de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.



