Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Breidablik'e konuk oldu. Kopavogsvöllur'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 3-1'lik skorla kazandı.



Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikada Danijel Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Ev sahibi Breidablik'in golü ise 63. dakikada Viktor Karl Einarsson'dan geldi.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos'ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Breidablik'in sağ kanattan gelişen atağında Gunnlaugsson, ceza sahası önünde bekleyen Thornhalsson'a pasını attı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



28. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Aleksic, sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Münir'in önüne pasını attı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Einarsson'dan döndü. Münir aut çizgisi önünde boşta kalan meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Münir topu savunma arkasına bindiren Hasan Ali'nin önüne bıraktı. Hasan Ali'nin altı pas önüne çevirdiği topu, Aleksic uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla köşeden ağlara yolladı: 0-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Münir'in savunma arkasına attığı derin pasla ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 0-2.



60. dakikada sol kanattan gelişen Breidablik atağında, Ingvarsson'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Steindorsson sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



63. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Thorhallsson'un penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Gunnlaugsson vurdu, Şener topu çizgi üzerinden çıkardı. Sol kanata açılan topu Steindorsson kontrol etti. Ceza sahasına giren Steindorsson, ceza yayı üzerindeki Einarsson'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.



90+2. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine ayak içiyle vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-3.



Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1 kazandı.



Stat: Kopavogsvöllur



Hakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya)



Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 58 Steindorsson), Thorvaldsson, Thornhalsson



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Caiçara), Münir (Dk. 66 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 66 Crivelli)



Goller: Dk. 38 ve 90+2 Aleksic, Dk. 52 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Einarsson (Breidablik)



Sarı kartlar: Dk. 15 Ndayishimiye, Dk. 24 Münir, Dk. 67 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Muminovic, Dk. 74 Thorvaldsson (Breidablik)





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