Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, saat 20.00'de başlayacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, saat 20.00'de başlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ