Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Başakşehir 44. dakikada Berkay Özcan ile öne geçerken, Gaziantep FK bu gole 90+7. dakikada Alexandru Maxim ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.



44. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.



51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



59. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



66. dakikada sol kanatta topla buluşan Jevtovic'ın ortasına iyi yükselen Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



74. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içine attığı pasa topla buluşan Okaka'nın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.



90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndayishimiye'in sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.



90+7. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Veliu, (Dk. 56 Sagal), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.70 Hanousek), Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç (Dk. 70 Markovic), Figueiredo, Maxim, Merkel (Dk.70 Furkan Soyalp), Kitsiou



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Serdar Gürler (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk.77 Mounir Chouiar), Berkay Özcan (Dk.90+4 Nzaba), Deniz Türüç (Dk.87 Szysz), Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Okaka (90+4 Keny)



Gol: Dk. 90+7 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 44 Berkay (Medipol Başakşehir)



Sarı Kartlar: Dk. 45+2 Maxim, Dk. 71 Markovic (Gaziantep FK)





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