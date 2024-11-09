Başakşehir'de Beşiktaş öncesi 1 belirsiz isim!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.



Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.



Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.



Ligde son iki maçını kaybeden Beşiktaş ise haftaya 20 puanla giriyor.



- Kemen'in durumu belirsiz



RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.



Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.



Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.



