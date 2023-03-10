UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Gent ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Ghelamco Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Temsilcimiz, 16. dakikada İtalyan golcüsü Stefano Okaka ile öne geçti. Gent, 35. dakikada Gift Emmanuel Orban'ın golüyle skoru eşitledi.



Başakşehir, bu beraberlikle birlikte deplasmanda avantajlı skoru elde etmiş oldu.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Mart Çarşamba saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir, kazanması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibine konuk olan Medipol Başakşehir, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de görev alan oyunculardan Lucas Biglia ve Deniz Türüç'ü yedeğe çekti.



Emre Belözoğlu, Gent müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Mahmut Tekdemir ve Adnan Januzaj'a ilk 11'de formayı verdi.



Medipol Başakşehir maça Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmet Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Eden Karzev, Adnan Januzaj ve Stefano Okaka ile başladı.



Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu ve Edgar Ie oturdu.



ADNAN JANUZAJ İLK KEZ



Devre arasında transfer edilen Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli forma altında ilk kez 11'de sahaya çıktı.



4 İSİM KADRODA YER ALMADI



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil ile UEFA listesinde isimleri bildirilmeyen yeni transferler Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu da kadroda yer almadı.



GURBETÇİLERİMİZDEN DESTEK



Gurbetçi taraftarlar, Gent karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı.



Belçika ve çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlar, statta kendilerini ayrılan tribünü doldurdu.



Yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar, yaptıkları tezahüratlarla turuncu-lacivertli ekibe destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

24. dakikada gelişen Gent atağında sağdan yapılan ortada, ceza sahasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırdığı topu sol çaprazda Fofana kontrol etti. Bu futbolcu uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

25. dakikada Castro-Montes'in sağdan ortasına ceza sahasında Kums'un yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Gent beraberliği sağladı. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+2. dakikada Castro-Montes'in gönderdiği uzun topta sağdan hızla ilerleyen Orban, ters taraftan ceza sahasına giren Hong'a pasını çıkardı. Ceza sahasında uygun durumda bulunan Hong'un uzanarak ayak koyduğu top, yandan dışarı gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Roef topu kontrol etti.

63. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aleksic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Roef'i de geçtikten sonra son çizgide vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden top ters taraftan dışarı çıktı.

88. dakikada De Sart'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Depoitre'nin kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan üst direğe de çarpan topu kontrol etti.



Stat: Ghelamco Arena

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Fortuna, Kums (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), De Sart, Fofana (Dk. 67 Samoise), Hong, Cuypers (Dk. 85 Fernandes-Pardo), Orban (Dk. 68 Depoitre)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 85 Muhammet Arslantaş), Berkay Özcan, Karzev (Dk. 14 Aleksic, Dk. 75 Szysz), Januzaj (Dk. 46 Deniz Türüç), Okaka (Dk. 75 Edgar Ie)

Goller: Dk. 16 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 35 Orban (Gent)

Sarı kartlar: Dk. 49 Deniz Türüç, Dk. 83 Touba, Dk. 84 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)









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