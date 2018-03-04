Başakşehir, Alanya'ya hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün oynanan ve 2-0 kazanılan Göztepe maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamladığı belirtildi.Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına 6 Mart Salı günü devam edecek.